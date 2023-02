Una palla luminosa che schizza nel cielo e poi un boato. Sono decine e decine le segnalazioni, soprattutto video, di un fatto insolito accaduto sui cieli della Puglia e della Basilicata durante la sera del 14 febbraio. Si tratta dell’apparizione attorno alle 19 di una sorta di bolla luminosa che schizza verso terra dal cielo, a cui ha fatto seguito un rumore fortissimo. Su diverse testate locali, come la Gazzetta del Mezzogiorno e Bari Today sono stati raccolti video e testimonianze orali di diversi utenti social. “Si è illuminato il cielo come se fosse giorno, poi ho sentito un boato”. “È stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese”. Gli avvistamenti sono stati registrati anche in Molise e nel Lazio ma è nella zona pugliese di Martina Franca che si sono concentrati le maggiori tracce dell’insolito oggetto in cielo.

Come segnalano diversi siti meteo il giorno precedente, il 13 febbraio, a Nord della Francia, vicino alla Manica, era accaduta la stessa cosa, ma in questo caso erano stati gli scienziati dell’Esa ad anticipare e registrare l’arrivo di un meteorite di circa un metro di diametro che poi si è disintegrato una volta venuto a contatto con l’atmosfera. Anche il bolide intravisto sulla testa di molti pugliesi il 14 febbraio si è sicuramente disintegrato nell’atmosfera, ma non ha prodotto danni come invece accadde il 15 febbraio del 2013 in Russia, sui cieli della città di Chelyabinsk, quando un meteorite di 19 metri di diametro e di circa 10mila tonnellate di peso entrò in contatto con l’atmosfera e disperse numerosi e grossi detriti in un’area densamente popolata provocando danni alle abitazioni e parecchi feriti. Un altro episodio simile a quello pugliese delle scorse è accaduto sui cieli del Tirolo il 15 marzo del 2015. Per farsi un’idea di che cosa stiamo visivamente parlando, di tutti questi episodi di bolidi luminosi che piombano giù dal cielo si trovano tracce video online inserendo date e luoghi degli avvistamenti su qualsiasi motore di ricerca.