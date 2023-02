Una gag, che parte da una cosa di qualche tempo fa riguardante Britney Spears (no, in quel caso non era una cosa giocosa). Una gag, che appare sul profilo di Fedez a commento del suo ultimo post e dopo gli accadimenti dell’Ariston, ovvero il bacio tra Rosa Chemical e il rappere quello che sarebbe successo poi dietro le quinte. Tutti si chiedono, c’è crisi con Chiara Ferragni? L’ultimo post pubblicato dal rapper risale a un giorno fa ed è una carrellata di foto del Festival. Tra queste però, c’è una grande assente: sua moglie Chiara. Assente anche il suo like al post del marito. Motivo per cui ora i fan si domandano se ci sia crisi oppure sia solo un piccolo litigio o, ancora, qualcosa che vedremo su The Ferragnez.

Tra i vari commenti quello della pagine Biccy: “Indossa una maglietta gialla se sei in pericolo”. Una frase che ha destato non poca curiosità negli utenti. Molte le risposte ricevute da parte di chi vuole sapere di più ma poche le spiegazioni arrivate. Soltanto una persona ha detto: “Si pensa che Fedez sia stato messo in castigo dalla Ferragni per cui credo gli abbiano detto di indossare la maglietta gialla per far capire se è in pericolo di vita così lo andiamo a salvare!”. C’è anche chi ha aggiunto: “Se ti serve aiuto indossa una maglia gialla nel prossimo post”. Ma perché proprio la maglia gialla?

Sempre Biccy, e altre pagine online come TPI, avevano riportato nel 2020 la notizia di Britney Spears e dei suoi messaggi in codice lanciati per chiedere aiuto. All’epoca era virale l’hashtag #freebritney (Britney libera) motivo per cui un fan della pop star aveva commentato un suo video TikTok scrivendo: “Se hai bisogno di aiuto nel prossimo video indossa qualcosa di giallo”. La richiesta d’ aiuto era legata al fatto che secondo alcune indiscrezioni il padre, Jamie Spears, impediva alla figlia di vivere una vita normale, controllando non solo la sua carriera ma anche la vita privata. Richiesta accolta dalla cantante che qualche giorno dopo aveva postato un video con indosso una maglietta gialla e con la seguente didascalia: “Questa è la mia maglietta gialla preferita e volevo farvela vedere”. Da molti è stato visto come un messaggio in codice, nonostante non sia mai stato confermato dalla diretta interessata. Ci si chiede quindi se la proposta fatta a Fedez di indossare un indumento giallo non sia legato al fatto che sua moglie lo abbia “messo in punizione”. Per ora non ci sono conferme o smentite e il rapper non ha accolto la richiesta fatta.