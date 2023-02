Emel Atici e sua figlia Püryan sono tra le oltre 40mila vittime del terremoto che ha devastato la Turchia. La popolare attrice volto della soap turca Terra Amara (che in Italia va in onda su Canale5) è rimasta intrappolata nella sua abitazione ad Adana ed è stata trovata senza vita tra le macerie. Proprio nella provincia dove risiedeva Atici, nel sud del Paese, il terremoto ha colpito con forza inaudita, data la vicinanza all’epicentro. “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Atici e di sua figlia, Püryan. La preziosa attrice della nostra serie tv Cukurova. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”, si legge nel messaggio postato sui social dalla casa di produzione della soap.

