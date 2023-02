“Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”. Sono queste le parole con cui Jakub Jankto ha fatto coming out, rivelando di essere gay. Il 27enne centrocampista ceco, che in Italia ha vestito le maglie di Ascoli, Udinese e Sampdoria e che oggi gioca allo Sparta Praga, in prestito dal Getafe, ha postato su Instagram un videomessaggio con cui ha voluto parlare della sua omosessualità. Nel 2021 si è chiusa la relazione del calciatore con Markéta Ottomanská che a proposito del mantenimento aveva dichiarato: “Ha mandato a suo figlio solo quattordicimila corone (600 euro al cambio) negli ultimi cinque mesi, e questo solo perché ha un ordine del tribunale. È triste e tutti i miei amici stanno scuotono la testa. Sto cercando una via d’uscita da questa spiacevole situazione. Il club delle madri single mi ha aiutato molto il mese scorso”. Ora però Markéta dimostra amore per Jaukub e a iDNES.cz spiega di non voler commentare troppo aggiungendo però di essere “orgogliosa che sia stato in grado di raccogliere le forze per uscire pubblicamente. È il primo calciatore ad annunciarlo. Forse solo quelli che hanno concluso la loro carriera lo hanno ammesso. Tutti gli altri lo tengono segreto. Hanno paura che la gente li metta alla gogna”. Ha saputo anche lei tutto dal video dell’ex compagno? No: “Non voglio dire pubblicamente i dettagli. Ma quando Jakub me lo ha detto, mi ha anche dato molta libertà. Ora l’importante è che sia a suo agio e felice. Sarà sicuramente sollevato e niente lo divorerà da dentro. Aveva paura che la gente non lo accettasse per quello che era. Era stressato per questo. Credo che alla gente piacerà tanto quanto prima. Deve solo essere gentile con loro”. I suoi rapporti con il calciatore, dice, “sono neutri. Siamo genitori quindi dobbiamo andare d’accordo” e ammette di diffidare dei social: “Gli stanno esprimendo sostegno sui social? Ma sono certamente ancora molti quelli che gli scrivono messaggi privati ​​e lo minacciano. Terribile che in questi giorni succeda ancora una cosa del genere. Strane persone interessate alla vita degli altri. Solo il tempo dirà come la prenderanno i tifosi, speriamo che vada bene”.