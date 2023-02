Il segreto della forma di Lorella Cuccarini? C’è da scommettere che in molti vogliano saperlo dopo averla vista esibirsi con Olly sul palco dell’Ariston. E la ballerina e conduttrice ha raccontato a Vanity Fair il suo stile di vita: “La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno”. Se tutti conoscono l’allenamento metabolico con i pesi, forse il Calisthenics non è così conosciuto. Si tratta di un allenamento a corpo libero che sviluppa una muscolatura potente. E’ un metodo che usa esclusivamente il peso del corpo come resistenza e può prevedere semplici attrezzi come sbarre fisse o mobili, spalliere e parallele. E quando all’alimentazione? “Consiglio di mangiare sano e pulito. Senza privarsi di nulla, variando spesso. Carboidrati: soprattutto riso o pasta integrale. Due spuntini al giorno con frutta, frutta secca, barrette proteiche. Spesso, per perdere peso si diminuisce il numero dei pasti; io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno“. Quanto alle pelle, Cuccarini consiglia di “mantenerla pulita” e di avere “costanza”: “la mia routine quotidiana consiste in contorno occhi e crema viso idratante/nutriente”.