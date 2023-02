Negli ultimi giorni sono trapelate tante indiscrezioni riguardo la possibile rottura – alla vigilia delle nozze – tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Una delle ipotesi più gettonate è un presunto tradimento di lui, anche se secondo molti si tratta solamente di una fake news smentita dalla stessa Cecilia quando ha pubblicato una foto di Ignazio mentre dorme al suo fianco. Ma i sospetti continuano e sono stati alimentati dall’ultima storia condivisa su Instagram dalla sorella di Belen. Nel video si vede infatti Moser intento a correre per strada mentre Cecilia che lo segue in macchina. In tanti si sono chiesti se lo stesse pedinando o se l’incontro fosse solo solo una coincidenza, fatto sta che mentre Ignazio corre indisturbato a un certo punto, sentito che una macchina arriva alle sue spalle, si gira e guarda il veicolo. Che significato avrà mai tutta questa storia?

Le conferme o smentite del ‘pedinamento’ e della crisi non sono arrivate da nessuna della due parti interessate. Soltanto qualche giorno fa Cecilia è voluta intervenire per far sapere la sua riguardo i rumors sulla sua storia. In una storia postata sul suo Instagram la Rodriguez ha fatto sapere: “Quando c’è il sole sono una ragazza più serena, quindi la prossima volta che volete sapere il mio stato d’animo, aprite la finestra, vedete quello che c’è fuori e capite perché non sono sorridente. Poi è la vita che è così, ci sta avere una giornata no, concedetevela”. Un tentativo di mettere a tacere tutti i rumors che. a quanto pare, non è servito a molto.