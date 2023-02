“Sarei rimasto con Romina tutta la vita“. Al Bano parla in questi termini della sua ex moglie nel corso dell’intervista a Verissimo in onda il 12 febbraio su Canale 5. Nel salotto di Silvia Toffanin il cantante, reduce da un’acclamata esibizione a Sanremo, ripercorre le tappe della propria vita e della propria carriera. Impossibile quindi non parlare di Romina Power. Il loro legame sentimentale è finito da decenni, ma i fan conservano ancora il ricordo di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, anche perché lo stesso Al Bano è solito fare dichiarazioni che lasciano trasparire tutto l’affetto per la ex consorte.

È successo anche questa volta, e parlando del loro amore Al Bano spiega: “Quando io mi sono messo con Romina, già sapevo che il nostro matrimonio sarebbe finito ma dentro di me dicevo: ‘Durerà un mese, durerà un anno, due o tre anni non mi interessa, ma non voglio perdermi neanche un minuto senza di lei’ perché ero talmente preso e innamorato. Mi piaceva tutto di lei, sapevo che cosa sarebbe succeso, ma non avrei mai immaginato che sarebbe durato trent’anni. È arrivata questa sua scelta di vita (la separazione, ndr) quando io ero decisamente impreparato. Quando è successo ho dovuto accettarlo. Ho atteso molto perché in casa mia la parola divorzio non è mai esistita, invece a casa di Romina da parte di padre 3 divorzi, da parte di madre divorzi… Io avrei fatto ciò che mio padre e mia madre hanno fatto tutta la loro vita […] sarei rimasto con lei tutta la vita. Perché Romina ed io abbiamo fatto un duo? Perché mio padre e mia madre avevano fatto un duo nella vita. Sarebbe stato bello invecchiare con lei”.