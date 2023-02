Hanno lasciato da parte per un giorno la battaglia congressuale e i quattro candidati alla segreteria del Pd si sono ritrovati insieme per sostenere Pierfrancesco Majorino, candidato alla presidenza della Regione Lombardia del Partito Democratico e del Movimento 5 stelle. Dopo avere fatto i loro discorsi a sostegno del candidato separatamente, Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein sono saliti tutti insieme sul palco del Teatro del Buratto di Milano: la parola d’ordine è unità. Un’occasione per far tacere i contrasti e per lanciare la volata al candidato su cui il partito ripone una speranza di riscatto.

Cuperlo spiega: “Se martedì il titolo sui giornali fosse ‘Lombardia: adesso si cambia’, allora cambierebbe molto in questa Regione ma anche nel Paese”. Bonaccini ricorda a Majorino di non fidarsi dei sondaggi: “Allora io non mi sarei dovuto candidare e avete visto tutti poi com’è andata”. Paola De Micheli punta sulla sinistra e sul bisogno di “trasformazione della vita individuale e collettiva delle persone”. Per Elly Schlein, infine, è fondamentale e possibile “liberare la Lombardia per porre fine all’incubo di questi oltre 20 anni di governo delle destre”.