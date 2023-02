“Per questa campagna elettorale ho scelto i quartieri a me più cari, quelli popolari, per stare vicino alla gente, anche in questa giornata abbiamo messo al centro il tema dei diritti, l’incontro e l’ascolto, con la speranza che domenica e lunedì verranno in tanti a votare. Spero che capiscano il senso della nostra proposta leale e coerente e che questa possa essere una nuova partenza per la regione Lazio”. Ha scelto il quartiere di Centocelle la candidata del Movimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, per la chiusura della campagna elettorale. Ad accompagnarla il leader M5s Giuseppe Conte: “Quale risultato ci soddisferà? La vittoria. Vedere Donatella Bianchi insediata a furor di cittadini nell’incarico di presidente della regione Lazio. In questa campagna elettorale abbiamo girato le cosiddette periferie che per noi non sono periferie ma quartieri che vanno valorizzati e ci offrono una prospettiva diversa da cui guardare le città. E per ricordare che il problema sicurezza esiste, va affrontato per rendere i centri urbani e le campagne più vivibili”.