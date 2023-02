Al Bano e Massimo Ranieri rivali in amore? No, lo diciamo subito, le cose non stanno così. I due artisti, che con Gianni Morandi saliranno stasera sul palco del Festival di Sanremo per una esibizione che farà felice il pubblico maturo della kermesse, in passato hanno vissuto una sana rivalità, e il cantante pugliese ha in qualche modo temuto per la stabilità della propria storia con l’allora dolce metà Romina Power.

Intervistato dal settimanale Nuovo Al Bano si è trovato a rispondere alla curiosità sollevata dal giornalista, venuto a sapere che ai tempi l’artista di Cellino San Marco era geloso di Ranieri temendo che potesse “rubargli” Romina. In effetti Ranieri e Carrisi erano due grandi nomi della musica italiana anche grazie al programma cult Canzonissima, quindi un po’ di competizione c’era. Nessuno dei due avrebbe mai tentato di nuocere all’altro: “Purtroppo però devo ammettere che queste cose possono succedere nel nostro mondo…”. In ogni caso Al Bano ci tiene a sottolineare: “Al massimo ci poteva essere quella sana dose di competizione che c’è tra gli sportivi…”.