I Litfiba qualche anno fa cantavano: “È il mio corpo che cambia […] è in trasformazione”, ed è quel che sta succedendo anche a Sophie Codegoni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è in dolce attesa, come noto, ed è ormai oltre il sesto mese di gravidanza: comprensibile, dunque, che il suo fisico inizi ad assumere nuove forme. Codegoni tra le story di Instagram si stupisce però della repentinità con cui la propria pancia sia aumentata. Un cambiamento che si sarebbe verificato dalla sera alla mattina: “Stanotte mi è esplosa la pancia vi giuro, è grande il doppio del solito” fa sapere ai follower. “Il doppio in una notte, ma com’è possibile?” si domanda Sophie, legata ad Alessandro Basciano, conosciuto nella casa del GFVip e con cui si appresta a metter su famiglia.

Di recente la ‘Bonas’ di Avanti un altro ha fatto preoccupare i fan in seguito a un ricovero in ospedale. Nei giorni scorsi aveva spiegato: “Ho fatto un’ecografia al rene, è parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire se sono calcoli renali, ma mi auguro di no e sarebbe molto raro, è l’ultima ipotesi. La rottura è che non puoi fare nulla in gravidanza coi calcoli, quindi speriamo di no. Probabilmente sono coliche renali, anche se sono molto dolorose e fastidiose si possono curare in una decina di giorni. Oppure potrebbe essere una semplice infiammazione dovuta alla posizione di Celine”.