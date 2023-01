Alla fine persino Marie Kondo ha rinunciato a tenere in ordine la casa in maniera maniacale. La guru giapponese del riordino, infatti, ha rivelato come sia cambiato il suo modo di vedere le cose soprattutto dopo la terza gravidanza. Ne ha parlato di recente durante un webinar per promuovere il suo ultimo libro, intitolato Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life.

“La mia casa è disordinata, ma il modo in cui trascorro il mio tempo è il modo giusto per me in questo momento in questa fase della mia vita” ha spiegato Marie Kondo, che prosegue, come riporta Washington Post: “Fino ad ora ero una professionista dell’ordine, quindi ho fatto del mio meglio per mantenere la mia casa sempre impeccabile. Ho rinunciato a questo in un buon modo per me. Ora mi rendo conto che ciò che è importante per me è divertirmi a passare del tempo con i miei figli a casa“.

Un vero e proprio cambio di rotta, dunque, per Marie Kondo, divenuta famosa a livello internazionale per il suo metodo KonMari grazie a cui molte persone sono riuscite a riorganizzare le quattro mura di casa. Nell’ultimo libro pubblicato sul finire del 2022, Marie esplora il concetto giapponese del kurashi, da intendersi come “stile di vita”: “Riordinare significa occuparsi di tutte le cose della tua vita. Tu che cosa vuoi veramente mettere in ordine?” scrive l’autrice. Ma non è tutto, perché Kondo ha rivelato che in passato si è sentita spesso esausta e sopraffatta dall’ansia per il fatto di doversi attenere rigidamente ai propri principi. Oggi invece ha ben chiaro che, man mano che i figli cresceranno, cambierà ancora una volta il proprio modo di vivere: “Continuerò a guardarmi dentro per assicurarmi di guidare il mio kurashi”, dice.