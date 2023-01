Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione per rapina a mano armata, più della richiesta del pm che era di 4 anni, come riporta La Repubblica. I fatti risalgono al 12 luglio 2021, quando un 21enne ha denunciato di essere stato avvicinato a Vignate (nella provincia di Milano) alle otto di sera, mentre era in auto, da due ragazzi a volto scoperto che lo hanno prima minacciato a morte e poi gli hanno rubato 130 euro, gli AirPods e le chiavi della macchina per evitare che li inseguisse.

Un amico della vittima ha riconosciuto in volto uno dei due rapinatori ed era proprio Baby Gang. Quest’ultimo si è sempre dichiarato innocente, affermando che quel giorno, dopo avere pranzato a Vignate con un amico, si era messo in viaggio per raggiungere Rimini. Il trapper è stato, invece, assolto per un’altra rapina avvenuta a Milano in Piazza Vetra, il 23 maggio 2021. Per entrambi gli episodi era stato raggiunto da una misura cautelare in carcere a gennaio 2022, poi revocata dal Tribunale su richiesta dell’avvocato della difesa.

Mouhib, al momento della condanna, si trovava già in carcere da ottobre, dopo essere stato arrestato in seguito una rissa con sparatoria, avvenuta il 3 luglio scorso a Milano, in corso Como.