L'artista era stato invitato in una discoteca di Perugia per un piccolo show e un dj-set, ma due risse hanno trasformato il sabato sera in un incubo. Spintoni, calci, pugni, coltelli e addirittura spranghe sarebbero stati immortalati dai presenti con dei video diffusi sui social. Sembra che tutto sia partito da una nota baby gang della zona