“Sapevo che avrebbe dovuto viaggiare tanto, ma non pensavo tutti i giorni. È stata in Albania, Spagna, Bruxelles, Egitto, Indonesia. Organizzarsi è stato un girone dantesco”. Così Andrea Giambruno, il compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, racconta in un’intervista al Corriere della Sera come è cambiata la loro vita da quando la leader di Fratelli d’Italia è stata nominata a capo dell’esecutivo. Dormire a casa per Meloni? “Riuscirci è complicato. Non so davvero come faccia. Anche quando è a Roma, non arriva prima delle 23″, spiega Giambruno. Che poi replica alle polemiche per il suo ritorno alla conduzione in tv, a Diario del giorno del Tg4: “Avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto mentre il governo s’insediava e potevo essere passibile di critiche, ma sono un giornalista, questo so fare: raccontare. Prima o poi, dovevo tornare. Tanto, pure se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché compagno di Giorgia. Che devo fare? Stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?”.

A suscitare critiche è stato, in particolare, il fatto che il suo ritorno in video sia avvenuto proprio nel giorno dell’arresto di Matteo Messina Denaro, con la diretta della trasmissione eccezionalmente allungata di oltre un’ora: “Ero contento per il Paese. Abbiamo rimesso in onda le dichiarazioni del presidente quando disse: ‘Affronteremo il cancro mafioso a testa alta’”. Il programma è condotto a rotazione, ma non sarà sempre lui a condurlo, “anche perché ho da accudire una bimba a Roma, appunto. Conduco se posso e, per il resto, curo il programma da Roma come ho fatto in questi mesi”.

Sì, perché la trasmissione viene fatta dagli studi Mediaset di Cologno Monzese: “Comporta qualche sacrificio familiare, ma era giusto dare un segnale di disponibilità all’azienda. In 15 anni di lavoro, in azienda, non ho mai avuto un problema con nessuno. Lascio parlare, criticare… Un quotidiano ha scritto che lunedì avevo ospite il sottosegretario Andrea Delmastro, come a dire perché è di Fratelli d’Italia, ma non ha scritto che c’era anche la capogruppo Pd al Senato, Simona Malpezzi. Tutti i conduttori hanno un’idea politica. Non è che se una domanda la pone Paolo Del Debbio va bene e se la pongo io è faziosa. E cito lui perché è la persona da cui ho imparato di più. Quanto a tenere la diretta a Milano, credo sia una normale scelta aziendale di natura economica”. Quindi, Giambruno conclude con una risposta lapidaria sul fatto che lui e Giorgia Meloni non sono sposati: “Credo che accadano cose più interessanti nel mondo”.