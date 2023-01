Il “noce moscata – gate” all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi potrebbe essere definitivamente archiviato. Il sempre ben informato sito Dagospia ha minuziosamente rivelato nuovi dettagli su quanto accaduto la sera di Capodanno. È infatti ormai risaputo che in casetta la notte dell’ultimo dell’anno sia accaduto davvero di tutto a causa di 6 concorrenti, due già eliminati. Sono state molte le teorie circolate in questi giorni ma una è quella più accreditata: “La produzione non ha svelato cosa sarebbe accaduto, sul web ha preso piede una teoria sorprendente: avrebbero assunto noce moscata, una spezia che se usata in dosi eccessive può causare allucinazioni, vomito, febbre e non solo. Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per ‘sballarsi’ in maniera artigianale”, si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino.

“Piccoli malori, nulla di grave, nessuna necessità di raggiungere l’ospedale”, spiega ancora. La scelta di non mandare in onda le clip, ovviamente, ricade sul tutelare i giovani ed evitare di dare il cattivo esempio al pubblico composto dalla generazione Z che segue il programma: “La produzione ha scoperto il tutto e ha scelto di non diffondere il filmato incriminato per due ragioni, da una parte la volontà comunque di proteggere dei ragazzi molto giovani e dall’altra per evitare il rischio emulazione”.

Il capo banda di quanto accaduto, a detta anche della conduttrice Maria De Filippi, è Wax. Il cantante è stato rimproverato nella puntata di ieri, mercoledì 18 gennaio, da parte della coach Arisa. Come facevano notare molti utenti sul web, la cantautrice ha addirittura cambiato voce a causa del nervosismo: “Le persone le devi trascinare nelle cose positive, non negative. Io mi chiedo: chi è questo allora? È uno che sta facendo finta o davvero ha a cuore quello che sta facendo? La prossima volta ti tolgo la maglia. Te la togli da solo? E perché stavolta non te la sei tolto da solo? Perché tu decidi quando toglierti la maglia? Non montarti la testa” sbotta Arisa. E ancora: “Ogni tanto sei insolente, ma non è giusto. Può essere giusto verso la società che ti ha dato delle botte in testa, ma non verso persone che ti stanno aiutando. Tu ci hai deluso”. Con queste dichiarazioni sembra essere segnata la parola “fine” su questa vicenda. E sulla presenza della noce moscata in casetta, ovviamente.