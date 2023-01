Ieri pomeriggio, domenica 15 gennaio, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento pomeridiano con Amici di Maria De Filippi. La conduttrice, visibilmente alterata, ha raccontato di essere venuta a conoscenza dei comportamenti tenuti da parte di 6 concorrenti decisamente non idonei al programma.

Tutto sarebbe accaduto la serata dell’ultimo dell’anno ma, a detta di Maria, la produzione sarebbe venuta a conoscenza dei fatti incresciosi solamente nella giornata del 5 gennaio. Sui social nelle ultime ore si sono rafforzate due teorie. La prima, relativa all’uso improprio di noce moscata come allucinogeno. La seconda invece farebbe riferimento a tatuaggi realizzati quella sera senza strumenti idonei e mancanza di igiene e sicurezza. Sono pochi i dettagli rivelati dalla conduttrice, che però ha riconosciuto Wax come responsabile assoluto dell’accaduto. A dover lasciare la felpa e abbandonare la trasmissione ad un passo dal serale sono stati Tommy Dali e Valeria Mancini.

Il rapper, dopo esser stato eliminato da Rudy Zerbi, ha deciso di affidare ai social il suo stato d’animo. “Sono grato a tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il percorso, questo programma mi ha fatto vivere momenti indimenticabili, ho ricominciato a credere di nuovo in me stesso”, racconta Dali. E ancora: “Non c’è molto da dire ora come ora, mi prendo le mie responsabilità e proverò a parlarvi con la mia musica, perché come ho già detto: se non finisce bene vuol dire che non è ancora finita”. A lui si aggiunge la testimonianza di Valeria Mancini che, al contrario, resta fissa sulla sua linea: “In vita mia non ho mai sniffato nulla, tanto meno la noce moscata: non meritavo quel provvedimento, non doveva essere per me”.

La cantante è stata sostituita dal collega Cricca, precedentemente eliminato dalla trasmissione, su richiesta della coach Lorella Cuccarini. È la prima volta in 22 anni di talent che avviene una riammissione di un concorrente ufficialmente eliminato. E proprio in merito a questa decisione c’è un altro ex concorrente che non sembra aver gradito ciò che è andato in onda: Ascanio. Il cantante infatti fu eliminato a novembre. Al suo posto entrò così Angelina Mango e, vista la felicità della coach Arisa, i fan pensarono subito ad un verdetto studiato a tavolino. Per questo motivo su TikTok l’ex concorrente ha deciso di pubblicare un video dove in sovrimpressione ha scritto: “Quando è l’8 gennaio e decidono di non farti rientrare“.