Si riaccendono i riflettori in Piazza Colombo. Dopo il successo del 2020 e lo stop forzato a causa della pandemia, al Festival di Sanremo 2023 torna il collegamento dallo slargo a cento metri dal teatro Ariston, dove storicamente si svolge la kermesse. Ad annunciarlo è stato Amadeus, in un video con cui ha inaugurato il profilo ufficiale di Sanremo su Tik Tok. “Mia moglie e Morandi mi prendono in giro che non sono social. Adesso glielo faccio vedere io”, ha scherzato il direttore artistico, ironizzando sul suo rapporto con il mondo delle piattaforme web. Poi, l’annuncio in anteprima: “La notizia che sto per darvi riguarda Sanremo. Qual è? Sapete che ci sono tre palchi: quello principale del teatro e quello sulla nave. Ma c’è un palco pazzesco a cento metri dall’Ariston che è quello di Piazza Colombo, dove si esibiscono tutta la sera dei cantanti, per cinque sere. Volete sapere chi sono? Eccoli: Piero Pelù, Renga e Nek (in duetto, ndr), Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista – ha rivelato Amadeus –. Adesso sono social anch’io, caro Morandi, cara moglie”, ha poi concluso ridendo. Durante le cinque serate del Festival, in collegamento dalla Costa Smeralda, ormeggiata al largo di Sanremo, si esibiranno altri ospiti. Tra questi il noto rapper Salmo, ma anche Gué Pequeno (fresco del nuovo disco “Madreperla”), Takagi & Ketra e Fedez.