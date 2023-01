L’amore non ha età. È uno dei tanti luoghi comuni che vengono snocciolati quando si parla di sentimenti. In effetti è vero, anche se un conto è dirlo, un altro trovarsi nella situazione. A Simona Giordano è capitato sul serio. Per chi non fosse molto avvezzo al mondo dei social, stiamo parlando di una 22enne campana che su TikTok vanta oltre 24mila seguaci. Nel suo curriculum ci sono le vittorie a diversi concorsi di bellezza e ultimamente sta facendo parlare di sé per la relazione con un uomo ben più grande. 10 anni di più? No. 20? Macché. Il gap anagrafico che li separa sembra sia di 42 anni. Ma non è tutto: i due convoleranno presto a nozze.

Dando una spulciata al profilo TikTok della Giordano ci si imbatte in numerosi video in cui si mostra insieme al fidanzato. Il contenuto è praticamente sempre lo stesso: un sorrisino in camera e poi bacetti a stampo tra i piccioncini. Se tra i commenti c’è chi sostiene i fidanzati definendoli “troppo carini”, altri non riescono a trattenersi dal fare commenti più sarcastici. Qualche esempio? “No ma è amore… si vede!”, oppure “Che bello vedere l’affetto che si ha per i nonni…”.

Simona Giordano però non ha intenzione di farsi piegare dagli haters e parla dal proprio profilo di rabbia repressa di diversi utenti che non avrebbero di meglio da fare che passare il tempo a commentare i suoi video. Secondo lei, a dar fastidio a molti non sarebbe tanto la differenza d’età con il compagno, quanto il fatto che i due possano permettersi di fare la cosiddetta bella vita, tra vacanze in Sardegna, giornate in spa e viaggi a Parigi. Per tutti questi motivi, non di rado le clip postate su TikTok sono accompagnate da frasi come: “Tu ed io contro il mondo amore mio”, “Ho scelto lui, e lui ha scelto me, potete parlare quanto volete, io lo amo e lui mi ama, e la vostra invidia sarà la nostra forza sempre”.

Tra i tanti contenuti che raccontano la loro storia d’amore, Simona Giordano ha condiviso anche il momento in cui la sua dolce metà, nel bel mezzo di un’elegante cena, ha tirato fuori l’anello. “Non potevo desiderare un anno migliore se non questo e con te al mio fianco. Sono sicura che questo 2023 ci regalerà tantissime emozioni e noi siamo pronti a viverle insieme l’uno al fianco dell’altra. 100.000 volte Sì amore mio. Ti amo infinitamente” ha scritto la tiktoker nel salutare il 2022. Non manca nemmeno la scelta dell’abito per il matrimonio: “Non riesco ancora a realizzare, è tutto così emozionante e probabilmente non realizzerò fino a quel giorno. Non vedo l’ora di vederti all’altare che mi aspetti amore mio”. Un po’ più cringe (giusto per usare il linguaggio dei ragazzi che frequentano TikTok”) il video in cui la ragazza si rivolge al nonno scomparso: “Nonno avrei tanto voluto fartelo conoscere, mi rende così felice” scrive, prima di condividere una seconda immagine che ritrae il cielo e la scritta: “Lo so piccola mia, te l’ho mandato io”.