La velocità italiana dello sci maschile è sulle spalle di Mattia Casse: dopo lo splendido podio in Val Gardena, il 32enne di Moncalieri conquista un altro terzo posto nella storica discesa libera di Wengen, confermando il suo momento magico in questa stagione di Coppa del Mondo. Prima di questo inverno, infatti, non aveva mai conquistati podi. Per l’Italia arrivano buoni segnali anche da Dominik Paris, che dopo il quinto posto in Super G si prende un ottavo posto. Dietro di lui Matteo Marsaglia, che a 37 anni riesce ancora a terminare in top 10 in Coppa del Mondo.

La discesa di Wengen però è stata dominata da Aleksander Aamodt Kilde: il norvegese ha rifilato 88 centesimi a Marco Odermatt e un secondo a Casse. Praticamente non ha avuto rivali e nemmeno il giovane svizzero è riuscito ad avvicinare la prestazione di Kilde. Nulla toglie però alla prova di Casse, che è riuscito a lasciare alle spalle campioni come Vincent Kriechmayr e Beat Feuz, alla sua ultima gara in Svizzera.