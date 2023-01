Saranno aperte lunedì 16 gennaio 2023 le richieste di prenotazione per gli abbonamenti del Teatro Ariston. “Sanremo 2023” si avvicina, debutto fissato per martedì 7 febbraio e finalissima prevista sabato 11. Dalle ore 9 alle ore 14 la prenotazione si potrà effettuare solamente online compilando un modulo sul sito sanremo2023.aristonsanremo.com, ogni richiedente potrà chiedere un massimo di due abbonamenti per platea o galleria.

Quanto pagheranno gli spettatori per assistere dal vivo a tutte e cinque le sere? Per un posto in platea dal martedì al sabato bisogna sborsare 1.290 euro, una cifra rilevante. Un prezzo che si abbassa per la galleria dove per cinque serate lo spettatore paga 672 euro. Poiché il numero degli interessati sarà di certo superiore a quello dei posti disponibili, “l’invio della richiesta non garantirà l’acquisto degli abbonamenti, che sarà confermato successivamente via e-mail”.

E’ stato inoltre comunicato come richiedere i biglietti singoli gratuiti riservati agli spettatori con disabilità motoria, con una richiesta al sito sanremo2023.aristonsanremo.com/disabili. E i biglietti singoli a pagamento? Al momento nessuna certezza. I posti in totale saranno circa mille, anche per gli spazi occupati dall’imponente scenografia realizzata da Gaetano Castelli. Al fianco di Amadeus per tutte e cinque le sere Gianni Morandi, pronto anche per un duetto nella seconda serata con Albano e Massimo Ranieri.

Al debutto i vincitori dell’edizioni 2022 Mahmood e Blanco, serata condotta da Chiara Ferragni presente anche all’ultima serata sabato 11. Sarà invece Francesca Fagnani la conduttrice del mercoledì mentre mancano all’appello i volti del giovedì e venerdì. Sul palco dell’Ariston si esibiranno i ventotto artisti in gara, di cui sei in arrivo da Sanremo Giovani:Ultimo, Tananai, Madame, Giorgia, Mr. Rain, Elodie, Gianluca Grignani, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Mara Sattei, Modà, Paola e Chiara, Colapesce Dimartino, Leo Gassman, Articolo 31, Ariete, Cugini di Campagna, Levante, Coma Cose, LDA, Rosa Chemical, Shari, Gianmaria, Colla Zio, Sethu, Will e Olly.