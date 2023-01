È stato uno dei volti storici della trasmissione Bim Bum Bam assieme a Marco Bellavia. Oggi Roberto Ceriotti ha abbandonato la tv e come aveva raccontato il sito Noi degli anni ’90 fa il consulente per una società che si occupa di efficienza energetica. Raggiunto da Radio Cusano Campus, l’ex volto della tv dei ragazzi ha parlato del suo rapporto con Bellavia ma non solo: “Con lui ho sempre avuto un bel rapporto, ci siamo sempre frequentati e l’ho sentito anche quando è uscito dalla casa del Gf Vip. L’ho seguito all’interno del reality all’inizio e poi ho seguito la vicenda dalle notizie che venivano riportate dalle testate; non ho capito molto cosa sia realmente successo e quanto sia casuale tutta la vicenda… Sicuramente non mi sono piaciute le reazioni degli altri ma ripeto, il dubbio che sia stata una cosa costruita ce l’hanno avuto in molti“. Insomma, per Ceriotti la nota vicenda Bellavia sarebbe una dinamica studiata, non è chiaro se dagli autori o dal volto tv. E quanto a una sua partecipazione al Gf parrebbe non escluderla, anche se l’opinione generale sui reality non è buona: “Ai reality dico no! L’unico è il Grande Fratello, il resto sono tutte baggianate scritte da autori. Io nasco come attore, ho recitato tanti anni a teatro e negli sceneggiati e in Bim Bum Bam ritrovai il mio mestiere perché facevamo anche le sit com, non solo conduzione per cui, se dovessero propormi qualche ruolo come attore direi di sì”.