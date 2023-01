Nina Zilli e Danti, con un video annuncio su Instagram, hanno confermato che diventeranno presto genitori. Una dichiarazione forzata che probabilmente i due non avrebbero voluto fare al terzo mese di gravidanza. Una scelta dettata dallo spoiler fatto da Biggio in diretta con Fiorello a Viva Rai 2. Del resto non è la prima uscita poco elegante riservata ad un personaggio dello spettacolo. Qualche giorno fa Alessia Marcuzzi si è trovata a gestire e dirottare telefonate e whatsapp come un centralino. Il motivo? Semplice: il suo numero è stato mostrato in diretta per errore dallo stesso Biggio. Ora quindi la coppia di cantanti ha deciso di rivolgersi direttamente al comico: “Abbiamo qualcosa da dire di molto importante, dopo aver fatto tutti gli accertamenti: a Biggio, ma vaffancul”, urlano a gran voce Zilli e Danti davanti ad un supermercato. La scelta di girare un video legato ad un’azione di vita quotidiana è dettata dalla presenza dei paparazzi all’esterno del punto vendita. “Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?“, continua la cantante 42 enne in modo ironico e infastidito al tempo stesso.

E ancora: “Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”. La coppia di artisti, alle prese con il primo figlio, si è conosciuta nel 2019 in occasione del featuring del brano “Tu e D’io” scritto e cantato da J-Ax. Nel frattempo Zilli ha un messaggio preciso rivolto a followers, paparazzi e Biggio stesso: “Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria) – prosegue – Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto??) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa”. In effetti mancano ancora sei mesi al grande evento. Non ci resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti (possibilmente senza ulteriori spoiler!).