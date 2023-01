Il frontman di una delle band italiane più in voga del momento, i Måneskin, ha compiuto gli anni. Si tratta di Damiano David che ha voluto festeggiare con una festa stile anni ’90. Tra look favolosi e buona musica, in molti però hanno notato che c’era una grande assenza: la bassista Victoria De Angelis. Tanto è bastato per sollevare le più disparate ipotesi riguardo la relazione di quest’ultima con la fidanzata di Damiano, Giorgia Soleri.

Un party ‘semplice’ quello organizzato per il 24 esimo compleanno di Damiano dei Måneskin, passato in compagnia della fidanzata e dei suoi amici. Tra questi c’erano anche i compagni della band: Thomas Raggi ed Ethan Torchio. All’appello, però, mancava qualcuno, Victoria De Angelis, la quale si è limitata soltanto a pubblicare alcune storie di loro due insieme sul suo Instagram. Un’assenza che ha fatto discutere molto i fan i quali hanno commentato il post, pubblicato da Damiano, dicendo: “Perché non c’è Vic? Hanno litigato?”, la domanda più frequente. C’è qualcuno che prova a dire la sua: “Victoria non era presente perché c’era anche Sua Maestà Giorgia”.

Non sarebbe infatti la prima volta che questo dubbio, riguardo la presunta gelosia della Soleri nei confronti di Victoria, viene alla luce (indicato dai fan). Sui social sono presenti molti rumors, che non sono però mai stati confermati, e che narrano di una forte antipatia tra la bassista e la fidanzata di Damiano. Eppure Damiano e Giorgia stanno insieme ormai da tempo immemore. Come è possibile che la sua fidanzata non vada d’accordo con l’amica di sempre di Damiano, nonché bassista della band, con la quale lui passa la maggior parte del tempo?