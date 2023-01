Il Principe Harry sta continuando a mettere a dura prova i componenti della Royal Family. Da meno di 24 ore in tutto il mondo è uscito “Spare”, il libro-biografia già bestseller che promette di raccontare senza filtri tutti i segreti e i dettagli di una delle famiglie (reali) più chiacchierate di sempre. Si parla davvero di tutto: dalla sua “prima volta”, le liti con il fratello William, il rapporto con la madre LadyD fino a Kate definita “una bambina” e a Camilla, che Harry descrive come una donna “cattiva e perfida”. E sono proprio le parole utilizzate nei confronti della Regina Consorte a non essere piaciute a Re Carlo, il quale sarebbe davvero furibondo con il secondogenito.

Stando a quanto riportato dal DailyExpress ora sarebbe giunto il momento della “resa dei conti”. “Per lui Camilla era la linea rossa. Harry lo sapeva prima di sedersi davanti alle telecamere per le interviste. Ma ha deciso di varcarla lo stesso. Ora Carlo potrebbe staccare la spina”, raccontano alcuni esperti di Buckingham Palace. Del resto, le accuse di Harry nei confronti di Camilla sono precise e mirate. Ecco un passaggio fondamentale presente in “Spare”: “Dopo la morte di mia madre, Camilla era la cattiva agli occhi dell’opinione pubblica, doveva riabilitare la sua immagine. Questo lo ha resa pericolosa ai miei occhi, proprio per i rapporti sempre più fitti con i tabloid“.

A questo punto, ogni possibile riconciliazione in famiglia sembra essere definitivamente svanita. Ecco le dichiarazioni di Phil Dampier, esperto e studioso della Royal Family: “Re Carlo ha sempre messo in chiaro a Palazzo che Camilla non doveva essere toccata da questa valanga di accuse. L’attacco di Harry è stato crudele”. E se inizialmente sembrava esserci solo la serie Netflix “Harry & Meghan” a creare caos negli equilibri famigliari, ora il testimone è passato al libro, tagliente e diretto. Da Palazzo Reale non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali, ma è facile ipotizzare che alla coppia sarà revocato l’invito all’incoronazione di Re Carlo a maggio.