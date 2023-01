Ne combinano una dopo l’altra, Fiorello e Biggio, durante il loro programma Viva Rai2. Durante la diretta in onda oggi, 10 gennaio, i due, hanno messo sul piatto alcuni “scoop”, per così dire.

Dopo aver ascoltato la sigla di Viva Rai2, cantata da Nina Zilli, Fiorello e Biggio hanno iniziato come al loro solito a scherzare: “Grazie Nina con il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì? Pubblicamente?“, chiede Fiorello all’amico. “Quella che stanno insieme?”, replica prontamente Biggio e Fiorello risponde: “Si sa, è pubblica? O non si sa, non lo possiamo dire? Allora non lo diciamo che tra Danti e Nina Zilli c’è del tenero, ma anche altro“. Non riesce a concludere la frase che interviene Mauro Casciari togliendo così ogni dubbio: “C’è del terzo”.

Una voce questa, che ha sorpreso i numerosi utenti che stavano seguendo la diretta ma anche i fan della cantante. Un gossip che al momento non è stato né smentito né confermato dalla coppia. I due sono fidanzati dal 2020 ma non hanno mai parlato del fatto di diventare genitori. Che sia stata una gaffe quella di Fiorello? O uno spoiler annunciato? Certo è che Fiorello ne combina sempre una (e menomale!).

Non è infatti una novità che durante le sue trasmissioni vengono spoilerate indiscrezioni di ogni tipo. Nella mattinata di oggi Fiorello e Biggio hanno inquadrato il numero di cellulare della conduttrice Alessia Marcuzzi. Il risultato è stato che il telefono di Alessia nel giro di pochissimo tempo è stato invaso da chiamate e messaggi. Alcuni di questi ultimi, lei stessa li ha racchiusi in un post di Instagram pubblicandoli con la seguente didascalia: “In che senso? Stasera pero’ se vuoi sono in tv!!

P.S Cari @rosario_fiorello e @fabrizio_biggio non la passerete liscia… Anche se i messaggi che sto ricevendo sono tutti stupendi. P.S da vera boomer i caratteri sono piccolissimiiii”.

I messaggi WhatsApp hanno gratificato la Marcuzzi dal momento che erano pieni di complimenti e carinerie. C’è chi ha scritto: “Ringrazia Biggio ha realizzato il sogno di milioni di Italiani. Sei grandiosa un abbraccio Alessia”, oppure “Grande Alessia in bocca al lupo per il nuovo programma. Colpa di Fiore comunque, mi spiace”, per concludere “Ale sei stupenda un abbraccio. Cambia numero perchè sennò sarai tartassata di messaggi”.