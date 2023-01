L’intenzione di Fiorello era tra le più nobili: fare una sorpresa ai fan del suo programma Viva Rai2. Peccato, però, che il maltempo abbia rovinato tutto. Sebbene la trasmissione tornerà in onda, sempre alle 7.15 del mattino su Rai 2, dal 16 gennaio, il mattatore aveva deciso di fare nel mentre alcune dirette Instagram lanciando la serie “Il buongiorno si vede da Viva Rai2“. A partire proprio da oggi, lunedì 9 gennaio. Così Fiorello si era dato appuntamento con i suoi compagni di viaggio, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero Del Vecchio e il suo intero staff ma qualcosa è andato storto: un forte temporale si è abbattuto nelle prime ore del giorno su Roma, proprio quando la diretta doveva iniziare. “Avremmo dovuto fare questa diretta dal bar ma fuori c’è il diluvio universale. È una tristezza unica”, ha commentato lo showman siciliano non nascondendo la delusione.

Nell’ inquadratura si vede infatti il gruppo del programma chiuso nella glass room di Via Asiago, stretto per le piccole dimensioni e con i fili elettrici che pendono dal soffitto. Nonostante tutto, Fiorello ha poi cercato di sdrammatizzare quanto accaduto: “Vabbè, i giornali ci sono sempre, le notizie ci sono sempre e abbiamo anche una nuova canzone d’entrée”. Una certezza, la sua, che viene confermata anche dall’entusiasmo del pubblico che, nonostante l’inconveniente, l’ha seguito e supportato con il consueto entusiasmo. Acquazzone a parte, quindi, il successo che accompagna Fiorello e il suo gruppo è sempre assicurato e le dirette Instagram continueranno per tutta la settimana. Queste poi, verranno alla fine montante in un video e rese fruibili su RaiPlay.