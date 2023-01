Ve lo immaginate Damiano dei Maneskin senza i capelli che lo rendono iconico? Il pubblico di certo no, ma è proprio quello che ha deciso di fare il frontman della band lasciando di sasso i fan. “I rumors dicono che Damiano si sia rasato completamente la testa”, scrive il gruppo nella didascalia di una foto in cui Damiano David appare, appunto, rasato, circondato dagli altri membri del gruppo, mentre il chitarrista thomas impugna un rasoio. Mentre su tiktok il video del taglio drastico è lanciato con ironia: “Damiano nella sua era da calvo”.

Il gesto, come era prevedibile, ha mandato, e qui è proprio il caso di dirlo, fuori di testa i fan. “Fa che sia uno scherzo“, scrive un utente su Instagram sotto il post della band. “Ti amiamo lo stesso”, dice qualcun altro, rassicurando il cantante. Mentre su Tiktok c’è chi giura di aver addirittura “pianto due ore” per i capelli del proprio idolo.

Ma perché Damiano si è rasato? Il motivo non è un improvviso cambio di look, ma il lancio del nuovo singolo. Si chiamerà Gossip, feat. Tom Morello, storico chitarrista di Rage Against the Machine e Audioslave, e uscirà il prossimo 13 gennaio. Poi uscirà il nuovo album, Rush!. A far capire che si tratta di un lancio un po’ provocatorio, in pieno stile Maneskin, è proprio la didascalia della foto, collegata, appunto, al video del gesto. Nella clip, infatti, i Maneskin confermano quel gossip lanciato dallo scatto e sottolineano: “I rumors erano veri, a volte devi credere nel gossip (il titolo del brano ndr.)”.