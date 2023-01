Un turno di stop per l’intera curva, che resterà vuota domenica 8 gennaio per la gara contro l’Empoli. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha disposto a carico della Lazio una gara con la curva Nord dell’Olimpico senza spettatori. La sanzione arriva dopo i cori razzisti contro i giocatori del Lecce Umtiti e Banda durante la partita di mercoledì persa dai biancocelesti contro i puglesi per 2 a 1.