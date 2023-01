Probabilmente un misto di rabbia e orgoglio. Samuel Umtiti è uscito dal campo in lacrime dopo la vittoria del suo Lecce in rimonta contro la Lazio. Ha pianto di rabbia, Umtiti, per l’ennesima vergogna andata in scena su un campo di Serie A: nel corso del match si sono sentiti, dal settore ospiti, cori e ululati razzisti. L’arbitro Marinelli ha interrotto la partita e lo speaker dello stadio ha fatto un annuncio avvertendo sui rischi di sospensione del match. Ma nelle lacrime di Umtiti c’era anche l’orgoglio per la reazione dei suoi compagni e della sua gente: allo stadio Via del Mare il coro che scandiva il suo nome ha sovrastato i ‘buuu’ razzisti e spinto la squadra giallorossa, che in campo ha reagito ribaltando lo 0 a 1 grazie ai gol di Strefezza e Colombo.

Il razzismo però continua a macchiare il calcio. Gli ululati dei tifosi laziali si erano già sentiti nel primo tempo, anche all’indirizzo di Banda. In quella prima occasione però il direttore di gara non ha avuto la prontezza per fare già un primo annuncio. Invece servirebbe tolleranza zero: “È una vergogna, è arrivata l’ora che si metta fine a tutto questo. A volte per colpa di pochi si etichettano tutti, ma questi sono comportamenti vergognosi”, ha commentato il tecnico pugliese Baroni. Durissima anche la reazione di Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, che su Facebook ha scritto: ” Vincere è bellissimo, quando i tifosi avversari si esibiscono in vergognose offese razziste contro i nostri Umtiti e Banda”.

Il presidente del club, Saverio Sticchi Damiani, ha voluto sottolineare anche la grande reazione di Umtiti e dello stadio. “Quando l’arbitro ha interrotto il gioco, in attesa che lo speaker sollecitasse la fine dei cori razzisti, Umtiti ha chiesto che la partita riprendesse, perché voleva rispondere sul campo agli insulti ricevuti. Ha reagito come un vero campione”, ha dichiarato Sticchia Damiani. E sul profilo Twitter della società è apparso un messaggio chiaro: “I cori razzisti sono stati sommersi da quelli d’incoraggiamento! Tutto il popolo giallorosso ha iniziato ad urlare un solo nome, Samuel Umtiti“.