In casa Ferragnez le novità non mancano mai. E, i fan della coppia ormai lo sanno, spesso vengono “spoilerate” proprio da Fedez. Così poche parole del rapper, pronunciate in una diretta Instagram, hanno fatto nascere i dubbi: Chiara Ferragni è di nuovo incinta?

In una diretta Instagram Fedez ha parlato prima della nuova casa che, ha fatto sapere dopo aver parlato con la moglie, sarà pronta tra agosto e settembre 2023. Poi, parlando di novità in arrivo, ha aggiunto: “E anche…posso dirlo?“. Prontamente è arrivata la risposta di Ferragni che, parlando fuori campo, ha detto di non dire nulla. “Ha detto che posso dirlo dopo Sanremo…”, ha quindi continuato il cantante che avrebbe voluto rivelare subito il segreto.

I fan hanno così pensato a una terza gravidanza, dato che la coppia non ha mai nascosto la volontà di avere una famiglia allargata. Ma nel video i Ferragnez hanno smentito subito questa ipotesi. “Non è una gravidanza”, si è affrettata a dire l’imprenditrice. Mentre Fedez ha continuato: “È una cosa bella della famiglia, non è incinta raga…”.

Nonostante la smentita, però, in molti pensano ancora che la novità sia proprio questa: l’arrivo di un fratellino o di una sorellina per Leone e Vittoria.