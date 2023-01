Il Santos, club di calcio brasiliano, ha deciso che non ritirerà la maglia con il numero 10 per onorare la memoria di Pelé. “La questione è chiusa” ha detto il Presidente del club. La richiesta era stata presentata dalla famiglia del campione ed era stata accolta dalla società. Il Santos, due giorni fa, aveva annunciato la volontà di sospendere temporaneamente l’utilizzo della maglietta con il numero 10, in attesa del via libera del Consiglio Deliberativo del Santos. Ma il Presidente Andreés Ruead, citando un’intervista del 2017 di Pelé, ha cambiato idea. Il campione brasiliano, in quell’intervista, a chi gli chiedeva se fosse o meno d’accordo con l’idea di ritirare la maglia del numero del 10 del Santos, rispondeva con un secco “No”. Così, il presidente del Santos ha spiegato a Globo Esporte che la sua scelta rispetta la volontà del campione: “Quindi la questione è chiusa – ha detto Andreés Ruead – e io non la sottoporrò all’attenzione del Consiglio, la volontà di Pelé sarebbe stata questa”, ha concluso il Presidente del Santos.