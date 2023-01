Alcune foto di Leo Messi che festeggia la vittoria del Mondiale in Qatar lo ritraggono con in mano una Coppa fasulla. Immagini che passeranno comunque alla storia, nonostante questo bizzarro particolare svelato dal quotidiano argentino Clarin. Quando sul campo del Luisal Stadium i giocatori dell’Albiceleste il 18 dicembre scorso festeggiavano la vittoria ai rigori contro la Francia, in realtà tra le loro mani circolava la Coppa assegnata ufficialmente dalla Fifa e consegnata da Infantino nelle mani di Messi, ma pure una versione tarocca.

La spiegazione è nel racconto di Paula e Manuel, due tifosi argentini che erano presenti sugli spalti a Doha per la finalissima. La coppia ha raccontato al Clarin di aver portato con sé in uno zaino la riproduzione della Coppa del Mondo e di essere riuscita a passare comunque i controlli grazie a una distrazione degli addetti. Dopo il trionfo dell’Argentina, i due hanno tirato fuori la finta Coppa e l’hanno consegnato ai parenti di Leandro Paredes, chiedendo loro se il centrocampista della Juve potesse firmarla. Da quel momento, però, la Coppa fasulla è sfuggita al loro controllo e per quasi un’ora è passata di mano in mano sul prato del Lusail Stadium. Ad accorgersi del malinteso è stato Lautaro Martinez, che ha restituito la finta Coppa ai legittimi proprietari dopo averla a sua volta firmata. Ora la coppia la conserva in casa a La Plata, come fosse quella vera.