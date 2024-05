“Parigi? Giocherò solo se sarò al 100%”. Lo ha detto Jannik Sinner nel corso di una conferenza stampa al Foro Italico per spiegare i motivi del suo forfait agli Internazionali d’Italia. “Ora mi rendo conto che il riposo è molto importante – continua il numero 2 al mondo -. Questo sarà un periodo senza giocare“. E sulla preparazione in vista del Roland Garros, Sinner aggiunge: “Dobbiamo vedere dalla prossima settimana come lavorare ma dobbiamo ancora decidere. Ovviamente la preparazione per Parigi non sarà ottimale, siamo abbastanza stretti, ma io e il mio team daremo il massimo per arrivare lì con una percentuale alta per competere. Certo arrivare a Parigi senza partite a Roma non è semplice“.

Una terra rossa con un ritmo molto elevato per un tennista che gioca “tre set su cinque”. E sul problema fisico, l’italiano aggiunge che “ci saranno risposte tra una settimana una settimana e mezzo. Un forfait a Roma che arriva a causa di un problema all’anca visto grazie a una “risonanza“. “Abbiamo visto che qualcosa non andava al 100%, non voglio dire cosa esattamente ma abbiamo tutto sotto controllo” E poi conclude: “Di sicuro se il problema non è curato al cento per cento mi fermo ancora, non ho voglia di buttare via tre anni di carriera in futuro. Non ho fretta. Curare il corpo è molto più importante di tutto il resto”.