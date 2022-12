Malgrado la storia d’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil sia finita da qualche mese, i rapporti tra di loro sembrano rimasti buoni al punto che lui le ha dedicato una story su Instagram per augurarle buon compleanno nel giorno in cui Valentina ha compiuto 30 anni.

GLI AUGURI DI LUCA VEZIL – Il 29 dicembre l’influencer ha spento 30 candeline, e la cifra tonda, si sa, è sempre un traguardo particolarmente importante. In un giorno così speciale non sono mancati gli auguri di Vezil, che ha deciso di far sentire il proprio affetto alla Ferragni postando una foto di lei che mangia una focaccia sugli scogli in riva al mare e una simpatica didascalia che recita: “Che poi, se sei la donna che sei oggi, sappiamo entrambi che il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli. E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti. Il messaggio serio te lo sei già beccata (e fa ridere perché è cento volte meno serio di questo), ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia! Passatela bene ‘aaa biondaaa’, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30. Baci stellari”.

Dalle parole di Luca Vezil, dunque, si evince che gli auguri alla sua ex non sono stati solo pubblici – sui social – ma dev’esserci stato anche uno scambio di messaggi in privato. Ulteriore segno che il bene che li ha legati per anni (9 per la precisione) è rimasto nonostante l’amore tra di loro sia arrivato al capolinea.

VALENTINA FERRAGNI E LA FAMIGLIA ALLARGATA – E a proposito di amore che va oltre la fine di una storia, solo pochi giorni fa Valentina Ferragni aveva condiviso sul proprio profilo una riflessione circa la sua famiglia allargata, che quest’anno è riuscita a trascorrere alcuni momenti delle festività natalizie insieme: “Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi” aveva scritto a corredo di una foto con i propri cari, con i genitori Marco e Marina e i loro rispettivi nuovi partner. “I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme. Ho sempre pensato fosse un’utopia pensare di condividere tutto questo con entrambi i miei genitori seduti allo stesso tavolo” aveva proseguito. “Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più […] Guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare”. L’amore cambia, si evolve e si trasforma, ma se è stato autentico certe persone non smettono di uscire dalle nostre vite.