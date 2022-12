Natale, periodo di feste, cene e foto di famiglia. Al completo. Non fa eccezione lei, l’influencer e imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo: Chiara Ferragni. Sul profilo Instagram (dov’è seguita da 28.3 milioni di persone) la ‘Ferry’ – come ama chiamarla il marito Fedez – negli ultimi giorni ha pubblicato diversi scatti: con i figli Leone e Vittoria, con mamma Marina, ma anche con papà Marco e le sorelle Valentina e Francesca. Non solo. In tanti hanno notato la presenza di un bimbo che, nella foto principale pubblicata ieri 27 dicembre, è con le tre ragazze. Anzi, le tre sorelle. Sì, perché si tratta proprio del loro fratellino. In realtà ‘Ferragni Junior’ era già apparso negli scatti della Ferry lo scorso anno, eppure ogni volta il popolo rimane ‘shockato’: “Io mi scordo che hanno un fratello!”, “Hanno anche un fratello? Mai visto“, “Ma da quando hanno un fratello?“, sono alcuni dei commenti sotto al recente post dell’imprenditrice digitale. Andiamo con ordine.

La storia è delle più classiche: i genitori di Chiara Ferragni sono stati sposati per diversi anni e dal loro amore sono nate Chiara (1987), Francesca (1989) e Valentina (1992), poi si sono separati. Successivamente Marco Ferragni ha intrapreso una relazione con una nuova donna, molto riservata. Dalla loro storia è nato il bimbo che si vede nelle foto di famiglia (allargata). “È figlio di mio padre quindi in realtà è fratellastro, ma io lo considero mio fratello“, le parole di Chiara al riguardo. Il fratellino, stando a quanto riportato da Webboh, dovrebbe avere 13 anni e probabilmente il suo nome è Lorenzo. Spesso lo si vede giocare con il primogenito dei Ferragnez, il dolcissimo Leone (4 anni). Tra loro c’è un bellissimo legame, come documentato dallo stesso Marco su Instagram: “Lore&Leo… zio e nipote”, ha scritto Ferragni Senior a corredo di alcuni scatti in cui i due bimbi giocano insieme sulla neve. “Mio fratello e mio figlio che giocano insieme”, sono state invece le parole utilizzate dall’influencer per commentare uno scatto di Lorenzo e Leone. E in tanti notano la somiglianza tra il bambino e la sorella Francesca: “È la sua versione maschile”, “Sono entrambi identici al padre”. Qualcun altro invece ritiene che Lorenzo e Leo siano molto simili: “Il fratello sembra Leo più grande”, un altro commento sotto al post. Non mancano i complottisti: “Voi tre (le ragazze, ndr) sempre abbracciate e con lui? Anche nelle foto non ti tocca… secondo me lo snobbate”. “Credo che la foto sia stata scattata un attimo prima che lui posasse la mano sulla spalla. Perché questa acidità?”, ha giustamente replicato un altro follower.

“NON È LA STORIA DEL MULINO BIANCO, MA DI UNA FAMIGLIA CHE HA DECISO DI AMARSI” – Intanto, nella mattinata di oggi 28 dicembre, anche Valentina Ferragni ha voluto pubblicare un post parlando della famiglia e dei loro valori. “Questa non è la storia del Mulino Bianco, ma la storia di una famiglia che ha deciso di amarsi“, ha esordito in una lunga didascalia a corredo di uno scatto della famiglia allargata, con i genitori Marco e Marina e i loro rispettivi nuovi partner. Poi Valentina, 4.5 milioni di follower, ha scritto: “I miei genitori si sono separati quando avevo circa 10 anni e per anni non li ho mai più visti nella stessa stanza, figuriamoci pensare di fare il Natale assieme. Ho sempre pensato fosse un’utopia pensare di condividere tutto questo con entrambi i miei genitori seduti allo stesso tavolo”. “Invece dopo tanti anni il Natale torniamo a festeggiarlo assieme, non più solo in 5 come quando avevo dieci anni, ma in molti di più – ha continuato -. Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno a questa parte, e ogni volta che ci salutiamo è sempre un colpo al cuore, perché guardo queste foto e vedo persone che hanno deciso di mettere da parte l’orgoglio, la sofferenza e la delusione per l’amore più grande, che hanno deciso di accogliere e di non mettere muri, che hanno deciso di imparare a conoscere e di amare”. Infine Valentina ha concluso: “Siete la famiglia che la Vale di 10 anni non si sognava nemmeno di avere, perché la realtà è ancora più bella del sogno”. Quindi la sorella Chiara ha commentato: “Ho pianto. Il Natale più bello mai passato insieme”.

