A.A.A. maggiordomo cercasi. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez cercano un maggiordomo per la loro lussuosa villa in Portogallo e offrono uno stipendio da 3 zeri. A condurre i ‘casting’ per la ricerca del maggiordomo perfetto sono proprio loro due, Cr7e Georgina in persona: il valletto prescelto dovrà occuparsi della loro magione a Cascais, sulla costa portoghese: si tratta di una maxi proprietà di lusso dotata di campi da tennis, piscina interna ed esterna, palestra, immenso giardino e un enorme garage per ospitare le venti macchine possedute dai due. “L’umile dimora” ha un valore di 21 milioni di euro e si estende su una superficie di 3000 metri quadrati. Al suo interno si trovano sette camere da letto, ognuna con il proprio bagno privato e uno spogliatoio. La persona che verrà scelta per governare la casa riceverà uno stipendio non indifferente: i media locali parlano di 6ooo euro al mese, una cifra che farebbe venir voglia a chiunque di diventare il loro maggiordomo.