Orietta Berti è stata tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata natalizia di Domenica In, andata in onda proprio domenica 25 dicembre. Tanti i temi e gli aneddoti toccati nel corso della chiacchierata con la conduttrice, ma il momento più toccante è arrivato alla fine, quando “zia Mara” le ha domandato cosa avesse chiesto in dono a Babbo Natale. “Per Natale non voglio chiedere di più perché ho tanto Mara, quindi tutto quello che viene per me sarà sia una sorpresa che una cosa mandata dal cielo – ha risposto Orietta -. Devo dire solo una cosa – ha aggiunto la cantante -, questo è il primo Natale dopo nove anni e mezzo che mi manca tanto il mio cane Otello, l’ho perso pochi giorni fa, tutti quelli che amano gli animali sanno che vuoto possono lasciare…Era un molosso, quindi per la sua razza è vissuto molto. Adesso mi è rimasta solo la sua sorella gemella, da quando lui è morto non abbaia più. Anche quando torniamo a casa, ci fa le feste ma non riesce più ad abbaiare”, ha concluso visibilmente commossa.