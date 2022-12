“Khloé Kardashian non è mia figlia”. Durante il podcast Full send dei Nelk Boys, il celebre campione di football O.J. Simpson ha voluto mettere la pietra tombale ai rumors di una sua presunta paternità. Rumors che negli anni recenti sono diventati più incessanti di quelli sulla sua presunta colpevolezza, nonostante l’assoluzione in tribunale, dell’uccisione di Nicole Brown e Ron Goldman. “Ho sempre pensato che fosse una ragazza carina e gentile ma… di solito frequentavo top model”, ha affermato Simpson riferendosi alla madre di Khloé, Kris Jenner, dandole anche un giudizio estetico non proprio lusinghiero e gentile. “Il rumor comunque non è vero, neanche lontanamente”, ha aggiunto.

Khloé Kardashian è figlia della Jenner e dell’avvocato Robert Kardashian sr., morto nel 2003 e difensore in tribunale proprio di O.J. nell’epocale processo del 1995 che vide l’ex campione di football accusato di aver ucciso la sua ex moglie e il suo fidanzato. La Jenner era amica della Brown e l’intreccio tra i vari protagonisti della vicenda ha sempre dato addito a speculazioni sulla paternità di Khloé. Due gli indizi, oggettivamente di per sé piuttosto evidenti, che inchioderebbero O.J.: il fatto che Khloé sia molto più alta delle sorelle maggiori Kim e Kourtney, ma soprattutto i tratti somatici del viso che tra naso, bocca e mento sono letteralmente sovrapponibili. Durante il podcast dei Nelk Boys, nonostante gli accordi presi tra i due conduttori e l’agente di Simpson, è stato chiesto nuovamente all’ex giocatore un ricordo di quello che accadde nel 1994, Simpson si è ammutolito e ha troncato bruscamente la conversazione.