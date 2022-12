Fedez non è gradito nei casinò di Las Vegas. Il rapper è stato accompagnato alla porta durante una recente trasferta nella “città del peccato”. Nessun evento spiacevole, semplicemente l’artista era in missione speciale con Luis Sal, il campione di poker Dario Sammartino e il campione italiano di memoria Andrea Muzii. In una puntata del podcast Muschio Selvaggio Fedez aveva annunciato che avrebbe provato a giocare al casinò in loro compagnia per capire quanto ci avrebbero messo i funzionari a scoprirli e a prendere provvedimenti nei loro confronti.

CHE COSA È SUCCESSO A LAS VEGAS – A raccontare quel che è successo a Las Vegas è stato lo stesso Andrea Muzii in un video postato sui social: “Siamo appena stati cacciati dal primo casinò – confessa trionfante nella clip insieme a Fedez –, perché è andata bene, abbiamo vinto in una singola mano finale parecchio, è arrivato il tipo e ci ha detto di andare via. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria, mi eccita”. Va precisato che Fedez e i suoi amici non hanno commesso alcun reato nel “barare” in questo modo. In una puntata del suo podcast, infatti, il cantante aveva spiegato che l’uso di tecniche simili a Las Vegas non è punibile, dal momento che i casinò non sono di proprietà dello Stato. L’avventura negli Stati Uniti è già conclusa, Fedez infatti è rientrato a Milano come si evince dalle sue stories su Instagram, e prossimamente al Muschio Selvaggio racconterà nel dettaglio l’impresa condotta oltreoceano.

CHI È ANDREA MUZII – Andrea Muzii, 22 anni e una memoria di ferro, nel 2019 ha vinto in Cina l’ultima edizione dei campionati mondiali. 1122 sono i numeri che è in grado di memorizzare in un quarto d’ora, 550 le carte da poker che stampa nella propria mente in 10 minuti, 428 le immagini che immagazzina nel proprio cervello in 5 minuti. Nell’aprile 2022 ha vinto il titolo italiano agli Italian Open Memory Championship. Intervistato da Fanpage.it aveva spiegato: “Tutto è iniziato con il cubo di Rubik, a seguito del quale quattro anni fa, nel 2017, mi sono avvicinato alle tecniche di memoria, principalmente come strumento in più da impiegare nello studio in vista degli esami di maturità”.