Quest’anno torna, come di consueto, su Rai Uno l’1 gennaio, in prima serata, l’evento “Danza con me” di e con Roberto Bolle. La stella della danza mondiale sarà ospite giovedì 22 dicembre dalle ore 12:20 al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. L’appuntamento è in streaming su Facebook e YouTube di FqMagazine e Il Fatto Quotidiano.

Quest’anno al timone della conduzione ci saranno Luca Zingaretti con Cristiana Capotondi che accoglieranno con solo il padrone di casa Roberto Bolle, ma ospiti provenienti dal mondo della danza e dello spettacolo. Tra questi ci sarà il ritorno (è la terza volta) di Virginia Raffaele e Blanco, reduce da un 2022 di successi tra cui la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo, assieme a Mahmood con “Brividi”.

Tra le novità di questa sesta edizione di “Danza con me” un pubblico speciale, composto dai giovani allievi delle scuole di danza di tutta Italia, riunito con la collaborazione di AssoDanza Italia. Una rappresentanza di quel meraviglioso popolo della danza che si è raccolto, tutto vestito di bianco, in piazza del Duomo, domenica 4 settembre scorso per la lezione alla sbarra “più numerosa della storia” guidati dallo stesso Bolle.È uscito anche il graphic novel curato da Francesco Cattani, uscito a novembre scorso, ispirato alla vita di Bolle.