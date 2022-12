Più che un matrimonio, un club degli ex. Mentre il mondo faceva i conti con le dichiarazioni shock emerse dalle ultime puntate della docu-serie Netflix Harry & Meghan, il principe William lasciava Londra per spostarsi nel Gloucestershire e presenziare al matrimonio di George Gemmell e Rose Farquhar. Due nomi che in Italia dicono poco al grande pubblico e che in Grand Bretagna hanno riempito le pagine dei tabloid: lui è infatti il figliastro del defunto magnate delle Barbados Sir Charles Williams, mentre lei è molto nota alle cronache rosa per essere stata la prima fidanzata del principe. Un fidanzamento tardo adolescenziale, che risale al 2000, ma comunque considerato serio, trasformatosi poi in un’amicizia di lunga data tanto che la ragazza, figlia del capitano Ian Farquhar, è rimasta nell’orbita delle conoscenze più strette del principe e ha partecipato anche al royal wedding di William e Kate.

Proprio l’assenza della Middleton alle nozze celebrate qualche giorno fa hanno innescato sospetti e immancabili maldicenze. Perché la principessa del Galles ha dato forfait? L’ipotesi meno fantasiosa è che la causa sia la gelosia. Per quanto la storia d’amore tra William e Rose – iniziata al Beaufort Polo Club, nel Gloucestershire – sia stata breve, il futuro re sarebbe stato molto innamorato di lei e questo spiegherebbe perché il legame tra i due duri ancora oggi. O forse Kate ha semplicemente preferito evitare di alimentare ulteriori gossip, viste le altre presenze ingombranti alle nozze, dove tra gli invitati spiccavano anche due ex di peso: Olivia Hunt, conosciuta per essere stata fidanzata con William, e Rupert Finch, a sua volta ex fidanzato di Kate Middleton. Spulciando la lista dei partecipanti, i tabloid hanno poi scoperto un altro nome celebre, quello di Rose Hanbury – moglie di David Rocksavage, il potente marchese di Cholmondeley, 58 anni, 23 in più rispetto a lei – che i maligni sostengono essere una delle amanti del principe. “È la nuova Camilla”, scrivono da anni i giornali, come se il figlio stesse ripercorrendo le orme di papà Carlo. Per Kate ritrovarsi faccia a faccia con la sua arcinemica sarebbe stato un affronto troppo grosso.