Argentina-Francia, Mondiale 2022. Difficilmente una finale come quella che si è tenuta in Qatar ieri 18 dicembre potrà essere dimenticata. Un match sofferto e avvincente, che ha visto trionfare la squadra di Lionel Messi. Ma l’altro protagonista indiscusso è stato sicuramente Kylian Mbappé – 24 anni domani – che ha letteralmente fatto risorgere i francesi dopo il disastroso inizio partita. E proprio Mbabbé, come riportato da Eurosport, passa alla storia come il secondo giocatore di sempre a segnare una tripletta in una finale Mondiale dopo Geoff Hurst, in Inghilterra-Germania Ovest 4-2 del 1966. Giovane e talentuoso, tutti i riflettori adesso sono puntati su di lui (oltre che su Leo Messi, sul quale ormai abbiamo fatto l’abitudine). Scopriamo allora qualcosa di più sul fuoriclasse del Paris Saint-Germain. Classe 1998, Kylian Mbappé Lottin è nato a Parigi, ma cresciuto a Bondy (comune francese nella regione dell’Ile-de-France). La sua famiglia – del Camerun per parte paterna e dell’Algeria per parte materna – è sempre stata piuttosto dedita allo sport.

Suo padre Wilfried, infatti, è un dirigente di calcio, mentre la madre Fayza è stata una professionista della pallamano. Il piccolo Kylian, dunque, ha sempre respirato una certa aria che, pare del tutto evidente, gli ha fatto sviluppare quel lato naturalmente sportivo che aveva dentro di sé. I primi passi nel mondo del calcio Mbappé li muove nell’AS Bondy, poi, a quasi 15 anni, sbarca al Monaco. Da qui la sua ascesa, che lo ha portato fino al PSG. Ma cosa si sa, invece, della sua vita privata? Mentre quella del ‘rivale’ Leo Messi e della moglie Antonela Roccuzzo è più conosciuta, del campione francese si sa poco. Stando a quanto riportato dal Corriere, Mbappé ha avuto una relazione con una ragazza italiana. Si tratta di Marialuisa Jacobelli, modella italiana ed ex tentatrice di Temptation Island che, via Instagram stories, ieri ha detto: “Tifavo Argentina e infatti ha vinto”. Probabilmente, dunque, è anche veggente oltre ad essere una presentatrice sportiva, figlia del più noto giornalista Xavier Jacobelli. Ma torniamo a Mbappé. Sul suo profilo Instagram – dov’è seguito da 83 milioni di persone – sono rare le foto che riguardano la sfera familiare, ancora meno quella sentimentale. Ma il gossip, si sa, è capace di tutto. E così, da mesi, c’è un nome che viene affiancato a quello dell’attaccante francese: si tratta di Ines Rau, modella nata a Nancy nel 1990.

All’età di 16 anni ha deciso di sottoporsi ad un intervento di riassegnazione del sesso, condividendo poi la propria nuova identità solo 8 anni dopo. Il suo nome di nascita è, di fatto, sconosciuto. E sinceramente ci interessa poco. Quello che invece è opportuno sottolineare è che Ines è passata alla storia per essere stata, nel 2017, la prima playmate transgender di Playboy. “È una salvezza poter dire la verità su di sé, che si tratti di parlare di genere, di sessualità, di qualunque cosa. Le persone che ti rifiutano non ti meritano. Non si tratta di essere amati dagli altri; si tratta di amare se stessi. Essere la protagonista sulle pagine di Playboy è stato come ricevere un gigantesco mazzo di rose”, le parole della modella riportate da Vanity Fair. È veramente lei che è riuscita a fare breccia nel cuore del fuoriclasse francese? Difficile a dirsi. Lo scorso giugno, infatti, le pagine di cronaca rosa avevano accostato un altro nome a quello di Mbappé: si trattava della top model britannica Stella Maxwell, ex fidanzata della cantante Miley Cyrus e dell’attrice Kristen Stewart: “Mi innamoro delle persone, non mi è mai importato molto della sessualità”, aveva chiarito lei mettendo subito a tacere le voci bigotte. In quel caso Mbappé dichiarò che per lui Stella era solo un’amica. Sarà stato davvero così? Chissà. Una cosa è certa. Dopo le paparazzate estive insieme a Mbappé, Ines Rau ha detto: “Finalmente ho trovato un ragazzo che mi accetta per come sono“, le sue parole alla rivista Elle. Senza nominare il campione francese, certo, ma a molti il riferimento appare piuttosto chiaro.