È morto suicida all’età di 40 anni in un hotel di Los Angeles Stephen “tWitch” Boss, il DJ dell‘Ellen DeGeneres Show. A confermare la notizia è la moglie Allison Holker Boss in una dichiarazione alla Cnn. “È con il cuore pesante che devo condividere che mio marito Stephen ci ha lasciato. Stephen illuminava ogni stanza in cui entrava. Apprezzava soprattutto la famiglia, gli amici e la comunità […] Era la spina dorsale della nostra famiglia, il miglior marito e padre, e un’ispirazione per i suoi fan”. E ancora: “Dire che ha lasciato un’eredità sarebbe un eufemismo e il suo impatto positivo continuerà a farsi sentire. Sono certa che non passerà giorno in cui non onoreremo la sua memoria. Chiediamo privacy in questo momento difficile per me e soprattutto per i nostri tre figli. Stephen, ti amiamo, ci manchi e riserverò sempre l’ultimo ballo per te”. La coppia aveva festeggiato da pochi giorni il nono anniversario di matrimonio.

IL SUICIDIO – “tWitch” era uscito di casa senza prendere l’auto e questo aveva insospettito la moglie che aveva dato l’allarme alla polizia. Il medico legale della contea di Los Angeles ha stabilito che Boss è morto suicida. La tragedia è avvenuta il 13 dicembre nel sobborgo di Encino a Los Angeles.

CHI ERA STEPHEN “TWITCH” BOSS – Nato a Montgomery, in Alabama, Boss si è guadagnato il soprannome “tWitch” da bambino quando non riusciva a stare fermo. Si è diplomato alla Lee High School di Montgomery nel 2000 e ha continuato a studiare Dance Performance al Southern Union State Community College e alla Chapman University. Nel 2003 è stato semifinalista di The Wade Robson Project di Mtv ed è arrivato secondo nella competizione per talenti televisivi Star Search. Secondo posto per lui pure a So You Think You Can Dance nel 2008, esperienza che lo ha reso popolare. La danza gli ha permesso di incontrare anche l’amore, quello per la collega Allison Holker, sposata nel 2013. Nel 2014 Ellen DeGeneres lo ha ingaggiato come DJ del suo celebre talk show, e lì è rimasto fino al 2022, anno in cui il programma ha chiuso.

IL MESSAGGIO DI ADDIO DI ELLEN DEGENERES – Anche Ellen ha voluto ricordare sui social l’amico e collega con queste parole: “Ho il cuore spezzato. tWitch era puro amore e luce. Era la mia famiglia e l’ho amato con tutto il mio cuore. Mi mancherà. Per favore mandate il vostro amore e supporto a Allison e ai suoi bellissimi figli – Weslie, Maddox e Zaia”.