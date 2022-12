A finire nel mirino degli hater questa volta è stata Francesca Ferragni, la sorella maggiore dell’influencer Chiara Ferragni. Il motivo? A pochi mesi dal parto del suo primogenito Edoardo, mostra sui social un fisico fin troppo perfetto. Il post incriminato è quello che ritrae la donna in un giorno di relax alle terme di Bormio. Costume rosso, capelli legati, un panorama invernale fantastico ed un corpo scultoreo. La neo mamma ha voluto scattarsi una foto in bikini e pubblicarla sul suo profilo Instagram: mai avrebbe potuto immaginare che si scatenasse contro di lei un’ondata di bodyshaming.

In molti, infatti, si sono accaniti sul suo fisico perfetto e la sua pancia piattissima: “Cosa devi dimostrare? Che hai un bel fisico dopo il parto? E quindi?”, oppure: “Non capisco questa smania delle sorelle Ferragni di farsi fotografare sempre seminude”. Pareri di donne che al posto di sostenersi a vicenda hanno cercato di demolire Francesca per via della sua forma fisica invidiabile a pochi mesi dal parto. E anche se i commenti negativi sono stati cancellati dal post, lasciando spazio a tanti cuoricini, il fenomeno del body shaming fa capire che avere un fisico perfetto o imperfetto sarà sempre e comunque oggetto di discussione, purtroppo.