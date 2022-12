È proprio vero che le nuove generazioni non possono fare a meno del proprio smartphone e lo sa bene Elisa Esposito. Tiktoker di successo nonchè famosa prof. di cörsivœ, la 19enne sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Il motivo? Il suo cellulare non si carica più. “Ve lo giuro che voglio piangere, cioè raga non mi si carica più il telefono, come faccio a vivere?”, le parole della ragazza nella sua storia pubblicata su Instagram. Davanti all’impossibilità di caricare il suo smartphone la ragazza si è sentita mancare la terra sotto i piedi ed ha dato di matto sentendo l’esigenza di condividere tutto con i suoi follower e renderli partecipi di quanto le stava succedendo. Volto noto di TikTok e di OnlyFans, Elisa si è immediatamente preoccupata quando ha visto che il suo telefono non funzionava come al solito. Una preoccupazione nata dal fatto che lei con il cellulare ci vive e non solo, ci lavora pure.