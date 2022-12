In queste ultime ore il nome Jennifer Lopez è diventato un vero e proprio trend su TikTok. Sta spopolando tra i giovanissimi una nuova challenge: “Raccontami quella volta che una celebrità è stata cattiva o maleducata con te”. A grande sorpresa numerosi utenti su Twitter e su questa app si sono scagliati contro la popstar con commenti al vetriolo. Si parla di autografi negati, mance ritirate e comportamenti non adatti in pubblico. È una ragazza ad aprire le danze e a raccontare alcuni aneddoti che la legano a JLo. Tra questi alcune mance lasciate al personale di un hotel da Ben Affleck ma prontamente ritirate dalla Lopez, per lasciare soli 5 dollari a testa allo staff. Ecco le sue parole: “Ho due storie che testimoniano quanto JLo sia un orribile essere umano. Numero uno, quando lei ha degli autisti impone loro una regola subito, non possono guardarla. Non possono ovviamente nemmeno parlarle e i suoi bagagli non possono mai toccare il terreno. Se solo una di queste cose dovesse accadere lei si assicurerà che l’autista di turno sia licenziato. Anche se dovessi guardare nello specchietto retrovisore mentre guidi, lei dirà che stai cercando di guardarla di nascosto e procederà con il farti licenziare”.

Come fa la ragazza a sapere tutti questi dettagli? “Semplice, io dico queste cose perché le so. Mio padre lavora per quell’azienda di autisti. Lui si rifiuta sempre di farle da autista quando lei viene in città. Questo perché sa come tratta di m***a gli autisti”. E ancora: “Seconda storia, lei era con Ben a Las Vegas al MGM, o comunque un altro casinò. Lui lascia mance alte, rispetta tutti i lavoratori. Quella sera ha lasciato molte mance e a tutti ha dato molti soldi. Lei è subito andata lì, ha chiesto di riavere i soldi e ha dato loro dai 5 ai 10 dollari a testa. Lei è una brutta persona”. Queste parole inevitabilmente hanno fatto il giro del web tanto da portare alcuni fan a difendere la popstar mentre alcuni a sbeffeggiarla pensando alle mance non lasciate e al suo “essere tirchia”. Come risponderà JLo a queste accuse?