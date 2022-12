Un lato inedito, quello svelato dalla migliore amica di una delle conduttrici più amate d’Italia, ovvero Barbara D’Urso. In un’intervista a Novella 2000, l’amica ha parlato di una Barbara diversa da quella battagliera che siamo abituati a vedere in televisione, una Barbara che “una volta arrivata a casa, non riesce a trattenere le lacrime”.

L’intervista inizia e le domande che vengono rivolte alla donna sono inevitabilmente inerenti al suo rapporto con la conduttrice. La voglia di sapere quanto più possibile è tanta e quindi iniziano subito le prime rivelazioni: “Suo padre era severissimo e lei, quando parlava al telefono, trascinava la cornetta dietro al divano per non farsi sorprendere da lui”, parole che hanno svelato un retroscena inaspettato per quanto riguarda il rapporto col padre. Continua poi: “Spesso…Essendo sensibile si fa carico del dolore altrui, specialmente quello di cui sono pregne le storie che racconta…Una volta a casa sfoga tutto nel pianto“, sembrerebbe infatti che Barbara quando durante le sue trasmissioni racconta storie commoventi, se in puntata si mostra austera e rigida, una volta a casa si lascia andare e non riesce a trattenere le lacrime.

Continua poi a raccontare che “quando qualcuno si accanisce contro di lei, si chiede sempre il perché di tanta cattiveria” e conclude l’intervista raccontando un momento particolare nella vita dell’amica: “Una volta avevo sentito uno del pubblico a Live non è la D’Urso criticarla duramente, e poi è andato da lei a farle i complimenti…Non sono riuscita a trattenermi e gli ho chiesto: Ma non è lei che fino a 10 minuti fa diceva di non sopportarla?”.