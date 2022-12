Condividere le proprie fragilità con i fan è un grande regalo che alcuni artisti scelgono di fare. Così Adele ha deciso di raccontare al pubblico del suo show al Colosseum del Ceasar’s Palace di Las Vegas che ha bisogno di tornare in terapia. “​La mia sessione di terapia questa settimana si è concentrata sui concerti. Mi fanno sentire così emotiva. Amo fare musica, ma c’è qualcosa nell’esibirsi dal vivo che mi terrorizza. Ecco perché non sono un grande artista da tour itinerante”, le sue parole. La popstar 34enne ha raccontato di aver passato un periodo, dopo il divorzio da Simon Konecki, in cui gli appuntamenti erano cinque in una giornata: “Ho ricominciato a fare terapia, perché non l’ho fatta per alcuni anni e avevo bisogno di ricominciare. Prima, quando stavo divorziando, facevo praticamente cinque sedute al giorno, ma poi ho smesso di sentirmi responsabile per il mio comportamento. Ora la sto facendo perché voglio essere sicura di ricaricarmi ogni settimana ed essere così in grado di dare tutto”. Il periodo difficile post divorzio Adele lo ha superato anche grazie all’amore con l’agente sportivo Rich Paul. Ora però sente il bisogno di sentirsi “pienamente consapevole” quando si esibisce, “imparando a gestire l’ansia da palcoscenico, per dare tutta se stessa ai fan”.