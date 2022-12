“Mom is gone”, la “mamma se ne è andata”. Con queste parole Cher ha annunciato via social la morte della madre Georgia Holt a 96 anni. Un post toccante, quello della cantante 76enne, che ha raccolto subito tantissimi messaggi di cordoglio da parte di fan e colleghi. All’inizio del settembre scorso la donna era stata ricoverata per polmonite per poi essere dimessa: all’epoca, l’artista aveva raccontato in diversi tweet i problemi di salute della madre e i progressi dopo il ricovero ringraziando i fan per il supporto e l’affetto.Come ricorda il Daily Mail, Cher aveva reso omaggio a sua madre nel 2013 con un documentario trasmesso su Lifetime intitolato ‘Dear Mom, Love Cher‘. Il film, di cui Cher è stata la produttrice esecutiva, descrive in dettaglio l’infanzia di Holt in Arkansas, i suoi sei matrimoni e la sua carriera di cantante e attrice a Los Angeles e la lotta per mantenere sua figlia. In una dichiarazione rilasciata a EW.com al momento del documentario, Cher aveva poi dichiarato che “mia madre è esattamente come Rocky. Non si arrende mai”. Oggi, quindi, l’annuncio della scomparsa.

Mom is gone???? — Cher (@cher) December 11, 2022